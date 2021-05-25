Под Симферополем водитель иномарки погиб в результате ДТП

Водитель автомобиля Volkswagen врезался в дорожное ограждение в Симферопольском районе, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу МВД по республике.

В Симферополе женщину зажало в перевернувшемся BMW ДТП произошло во вторник из-за нарушения скоростного режима. Водитель авто погиб на месте.

«Водитель двигался со стороны села Левадки в направлении села Дубки. Из–за нарушения скоростного режима автомобиль занесло влево, после чего он наехал на дорожное ограждение. Водителю было 40 лет», — уточнили в сообщении.