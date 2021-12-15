Под Симферополем временно перекроют движение авто из-за ремонта

На автодороге Гвардейское — Красное в Симферопольском районе временно перекроют движение. Об этом рассказала Служба автодорог РК на своей странице в соцсети Facebook.

В среду утром в Симферополе зафиксированы сильные автомобильные заторы Ограничение вводится с утра 24 декабря и до полуночи 30 декабря. Такое решение принято в связи с проведением ремонтных работ на переезде железнодорожного перегона Остряково – Симферополь Грузовой.

Транспорт будет следовать по временной схеме. Жителей и гостей полуострова просят учитывать эту информацию при планировании поездок в указанном направлении.