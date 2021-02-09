Под Симферополем загорелся жилой дом

В Симферопольском районе Крыма спасатели три часа тушили пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Севастополе на пожаре в бане женщина получила ожоги В сообщении уточняется, что инцидент произошел в селе Пионерское накануне вечером — горела кровля деревянного жилого дома.

«Обнаружив очаг возгорания, специалисты оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Значительное время заняли разбор и проливка конструкций, чтобы избежать повторного возгорания», — утончили в пресс-службе.