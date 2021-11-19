Под Судаком пропал 12-летний мальчик

12-летний мальчик пропал в селе Грушевка Судакского района. Следственный комитет по РК и Севастополю возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения.

Предварительно установлено, что вечером 18 ноября Денис Кроль ушел гулять в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся домой.

В ориентировке «Лизы Алерт Крым» отмечены особые приметы Дениса: рост 147 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза каре-зелёные. На нем была синяя жилетка, чёрные спортивные штаны и чёрные мокасины.

Сотрудники Главного следственного управления организовали поисковые мероприятия во взаимодействии с коллегами из МЧС, МВД, Росгвардии, отряда «Крым-Спас», представителями казачества, добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым».

Работы следственной группы из наиболее опытных офицеров курирует руководитель Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.

«Для проведения поисковых работ сформировано 14 групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, автомобильные трассы, расположенные вокруг поселения лестные и степные массивы», – уточняется в пресс-релизе.

Незамедлительно отрабатываются поступающие сигналы о возможном местонахождении несовершеннолетнего. Продолжается работа с кругом знакомств и близкими людьми мальчика с целью установления его местонахождения и событий, предшествующий его исчезновению.

Параллельно следователи изучают обстановку в приемной семье, где проживает и воспитывается несовершеннолетний, а также процедуру передачи мальчика из других семей. Будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин его ранее имевших место уходов.