Подали в дорогом ресторане как «блюдо от шеф-повара». Всё из доступных продуктов, делюсь рецептом

Баклажан — удивительный овощ, который поражает своей цветовой палитрой и вкусовым разнообразием. Существуют не только фиолетовые баклажаны, в мире известны желтые, зеленый и красные виды данного овоща.

Выращивают баклажаны почти во всей Европе. У итальянцев даже есть праздник баклажана. Основным мероприятием на торжество является олимпиада баклажанов. Это мероприятие создано для того, чтобы люди научились у поваров готовить блюда из этого овоща.

Мы покажем, как из баклажанов сделать тако с мясным наполнением.

Ингредиенты для баклажанных тако:

Баклажаны или Кабачки (по вкусу) — 2 шт.;

Соль — 2 ч.л.;

Сыр — 100 г;

Зеленый лук — пучок;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 4 ст. л.;

Разрыхлитель — ½ ч. л.;

Лук репчатый — шт.;

Фарш — 500 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Черный молотый перец — щепотка;

Картофель — 4 шт;

Молоко — 50 мл;

Сливочное масло — 50 г.

Приготовление баклажанных тако:

Измельчаем на крупной терке баклажаны, удаляем заранее плодоножки. Аналогично натираем сыр. Баклажанную массу солим, отжимаем от излишков жидкости.

Можно заменить баклажаны на кабачки, некоторые считают, что так будет вкуснее.

Шинкуем зеленый лук, выкладываем в миску к баклажанам вместе с сыром. Разбиваем в баклажанную массу яйца, высыпаем муку и разрыхлитель.

Замешиваем подобие теста в миске. В сковороду с растительным маслом выкладываем пару столовых ложек теста, выравниваем по поверхности, формируем лепешку.

Обжариваем на среднем огне лепешку с обеих сторон 2-3 минуты. Аналогичную процедуру проводим с остальной массой теста.

Нарезаем маленьким кубиком лук. В сковороде обжариваем 5-6 минут фарш, перемешиваем. Давим ножом и шинкуем зубчики чеснока, выкладываем к обнаженному фаршу вместе с луком.

Обжариваем наполнение для лепешек пару минут, добавляем черный молотый перец. Очищенный картофель нарезаем крупным кубиком, отвариваем до готовности.

Смешиваем картофель с молоком и сливочным маслом, создаем пюре. В пюре выкладываем обжаренный фарш, смешиваем.

Выкладываем пару ложек начинки на половину лепешки, накрываем второй половиной.

Получаются баклажанные тако из доступных ингредиентов. Блюдо выглядит необычно, при этом считается хорошей закуской к столу.