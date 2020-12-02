Подарки к Новому году от «UAmade»

Что подарить дочке на Новый год

Пожалуй, нет такого ребенка, который не любит новогодние праздники. Ведь Новый год для ребенка это всегда ожидание чуда, подарков, которые кладет под елку Дед Мороз. Дети взрослее уже знают, что все подарки к новому году дарят им родители, но это ничуть не омрачает их радости от долгожданного сюрприза.

Выбирая подарок для своей девочки, мы как будто сами возвращаемся в детство, согласитесь, так трудно быть взрослой среди многообразия детских игрушек. Какой же подарок выбрать, чтобы порадовать свою маленькую принцессу?

Если вашей дочке от 5 до 7 лет, то для нее желанным подарком будут куклы пупсы, а также кроватки и коляски для них. Понравится девочке и кукольный домик с мебелью и посудой.

Ваша девочка давно просит собачку? Так, подарите ей на Новый год веселого песика, но не настоящего, а интерактивного, который умеет пить из мисочки, ходит в туалет и лает.

Маленькой хозяйке понравится набор кухонной мебели с разной посудой. Сегодня такие детские кухни оснащены всем необходимым для реалистичной игры. Но стоит такая кухонька недешево, если хочется что-нибудь подешевле, то можно купить просто игрушечный холодильник, газовую плиту, чайник, утюг, кукольную посуду или набор искусственных продуктов.

Девочки в этом возрасте будут рады мягким игрушкам, причем они могут быть как маленьким, так средними и большими. Большая кукла тоже станет отличным подарком, особенно если она будет разговаривать и ходить.

Девочкам от 8 до 10 лет тоже еще играют в куклы, но уже более осторожны с ними, поэтому девочкам этого возраста можно преподнести фарфоровую куколку, деревянную мебель, фарфоровую игрушечную посуду для домика куклы или игрушечную бытовую технику.

Если ваша девочка любит шить платья для своих подопечных, то она обрадуется детской швейной машинки или настоящей, с помощью которой она сошьет одежду для кукол.

Девочка, любящая заниматься прическами, обрадуется набору парикмахера и манекену, на котором она будет отрабатывать свои навыки.

Также отличным подарком будет мозаика, конструктор для девочек, наборы для рисования и лепки.

Готовимся к Новому году!

К празднованию Нового года осталось совсем мало времени. И, конечно, подготовка всегда проходит в суете: продумать новогодний стол, убрать, выбрать подарки. И как в это неспокойное время не забыть о себе любимой? Поэтому мы мотивируем Вас на подготовку к новогодним праздникам и подскажем идеи замечательных новогодних подарков, чтобы сэкономить Ваше время и средства на другие приятные вещи, такие как вызов деда мороза и снегурочки. Итак, до Нового года осталось чуть меньше месяца. И многие уже вливается в новогоднюю суету, которую еще нужно совместить с будничными делами, работой и т. д. А если Вы уже присмотрели для себя невероятно красивое платье, но не уверены, что оно подойдет, ведь Вы не сбросили 1-2 кг с прошлого праздника? Конечно, идеальные формы — результат постоянной работы. Итак, если Вы и так ходите в зал — ни под каким предлогом не пропускайте тренировок, ведь соблазнов в это время может быть много. Если же ведете не слишком активный образ жизни — самое время это исправить. Ведь за месяц можно привести в тонус мышцы и выглядеть невероятно в праздничном наряде. Итак, что следует сделать:

Больше активности

Не ленитесь побольше двигаться в течение дня. Можете пройтись утром остановку, две к работе? Используйте это. Не знаете, чем занять обеденный перерыв, ведь успеваете пообедать за 10 минут? Прогуляйтесь немного на свежем воздухе. Всегда пользуетесь лифтом? Утренняя и вечерняя прогулка по лестнице отнюдь Вам не повредит. Вот такие, совсем простые мелочи прекрасно влияют на Ваше тело и самочувствие.

Простые упражнения

Элементарная вещь, которую Вы можете делать каждый день — втягивать живот. Постоянно контролируйте это, ведь такое упражнение позволяет привести мышцы живота в тонус, а это уже является залогом красивого пресса. Утром Вы можете добавить одно легкое упражнение: до завтрака задержитесь на минуту в ванной комнате, после того, как умылись. Стоя прямо или чуть наклонившись вперед — интенсивно втягивайте живот и резко выталкивайте вперед. Повторите это упражнение 30 раз — это не займет у Вас более одной минуты.

Если у Вас сидячая работа или Вы ходите на обучение — еще одно легкое упражнение, которое позволяет выполнять в течение дня сидя за рабочим столом. Руки положите на стол, а ноги выпрямите и держите параллельно полу в течение 30 секунд. Вы можете делать это постоянно, когда вспомните. Но 10 повторов сделайте обязательно.

Питание

Если Вы часто пренебрегаете правилу не есть после 18 — самое время его внедрить. Конечно, если Вы ложитесь спать в полночь и позже, можете сдвинуть время последнего приема на 2:00. Но не стоит есть за 2:00 до сна, а на ужин выбирайте легкие блюда, например, запеченные яблоки с медом. Вкусно и полезно. Помните также о том, что нужно выпивать 1,5 — 2 л воды. Это пойдет на пользу не только вашей фигуре, но и коже и улучшит самочувствие, ведь скоро праздники и встречать их нужно «на высоте».

Подарки

Ну и конечно, подарки. Радуйте себя, покупая себе в предпраздничную пору приятные мелочи, о которых давно мечтаете и выбирайте подарки близким. Важно не откладывать это на последние дни перед Новым годом, ведь тогда такой важный ритуал не принесет Вам удовольствие, а пройдет в беготне и суете.

Итак, простые упражнения помогут Вам быть в форме и выглядеть великолепно. А предпраздничные хлопоты, оказывается, могут стать намного проще! Вы будете не только красивыми, но и потратите сэкономленное время и средства на себя и своих близких!