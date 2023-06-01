Рецепты Подарок собственными руками – рецепт клубничного тирамису По Admin - 1 июня, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В сезон клубники грех не приготовить популярный итальянский десерт, но с ягодами. У нас есть интересный рецепт. Клубничное тирамису – отличный вариант не только для подарка в праздничный день, но и для чаепития с родными или друзьями. Такой десерт невероятно нежный, воздушный, сладкий и ароматный. Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Рецепт тирамису с клубникой Время: 2 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 2 упаковки печенья савоярди; – клубника. Крем: – 250 граммов 33% сливок; – 250 граммов крем-сыра; – 150 граммов сахара. Джем: – 50 граммов воды; – 3 столовые ложки джема; – 3 штуки клубники. Приготовление: Для пропитки взбиваем все ингредиенты для джема. Для крема взбиваем сливки до загущения, добавляем остальные ингредиенты и перебиваем миксером. Часть клубники нарезаем мелкими кубиками. Клубничное тирамису / Фото Tatyanas every day food Печенье нарезаем так, чтобы одна сторона была ровной и выкладываем в форму, формируя бортики. На дно кладем целое печенье и в щелочки крошки печенья. Пропитываем все джемом и сверху выкладываем клубнику и слой крема. Затем снова печенье, джем, клубника, крем. И по желанию сверху украсьте еще фруктами. Отправляем торт в холодильник для стабилизации крема. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить клубничный холодный торт по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыПудинг из остатков хлеба: эксперты поделились рецептомБандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуПросто и вкусно. Рецепт торта торта за 33 минуты: готовлю из замороженных ягодМакароны, которые не навредят фигуре: простой рецепт со свеклой