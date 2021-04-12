Подбираем букет на любой праздник и не только из цветов

Букет цветов – универсальный подарок в том плане, что дарить его можно практически на любой праздник. Однако важно правильно выбрать цветочную композицию под то или иное событие, и не забыть о красивой упаковке для букета в виде шляпной коробки круглой или необычной формы.

День рождения

Презент для именинника составляется из числа цветов, которое соответствует возрасту человека. Если получателю исполнилось четное количество лет, в букет добавляется дополнительный цветок. Такой подарок будет выглядеть более солидно и презентабельно, если оформить его в шляпную коробку подходящего оттенка, которую можно заказать здесь.

Что касается цвета, мужчинам принято дарить композиции, составленные из однотонных цветов с глубоким темным оттенком. Хорошо подходят синие, фиолетовые, лиловые, бордовые и красные бутоны. Это могут быть розы, гвоздики, пионы, герберы и гладиолусы. Женщинам можно дарить любые цветы, опираясь на их предпочтения. Молодой девушке подойдет букет из альстрометрий, тюльпанов, гербер и пионов светлых оттенков. Более взрослым дамам дарят орхидеи, хризантемы.

8 марта

Букет к этому празднику должен состоять из так называемых «весенних» цветов. Именно с приходом весны у многих людей ассоциируется этот праздник. Лучшим выбором для букета будут:

голубые гиацинты;

пионы и каллы;

желтые мимозы;

розы и тюльпаны.

Не бойтесь экспериментировать с сочетаниями на первый взгляд несочетаемых цветов. Привычные многим монобукеты уже давно стали банальными и мало кого удивят, особенно девушку, которая пользуется вниманием среди мужчин. Один из вариантов для грамотной композиции – красные бутоны в качестве основного цвета и дополнительные цветы холодных оттенков для свежести.

День матери

При выборе цветов опирайтесь на темперамент и образ жизни женщины, которая получит букет:

красные или розовые тюльпаны для домохозяек;

лилии, хризантемы и желтые розы для деловых женщин;

герберы, ромашки, ирисы для любительниц природы;

розы и эустомы для женщин с консервативными взглядами.

Кроме упомянутых цветов для подарка на день матери хорошо подойдут гиацинты, альстрометрии и лилии. У последних сильный и устойчивый запах, а те же розы и ромашки имеют нежный аромат, который не доставит никакого дискомфорта человеку даже с чувствительным обонянием.

Для любимой

Порадовать свою девушку или супругу ярким букетом можно и не дожидаясь очередного 8 марта или Дня всех влюбленных. Для романтичной цветочной композиции рассмотрите орхидеи, ирисы, ромашки, тюльпаны, гладиолусы и лилии. Если хотите продемонстрировать свою страсть по отношению к близкому человеку, соберите презент из ярко-красных роз. Не спешите дарить букет из гвоздик и хризантем – они больше подходят для вручения матери, коллеге или преподавателю. Исключение можно сделать в случае, если ваша девушка или супруга очень любит такие цветы.

Букет – это не всегда цветы

Если хотите удивить получателя букета, составьте его не из цветов, а, например, из продуктов. Для женщины хорошим подарком станет композиция из фруктов и сладостей, которую можно украсить цветами. Мужчинам стоит дарить букет из мясных изделий, сушеной рыбы, раков либо креветок. Такой подарок будет как нельзя кстати к застолью, особенно, если составить его из разных закусок.

Более дорогой вариант универсального подарка – композиция из бутылок с алкоголем или даже из гаджетов. В качестве декоративных элементов можно использовать элементы одежды или цветы.