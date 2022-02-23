Подлодка ЧФ «Ростов-на-Дону» вернулась в Новороссийск из дальней морской зоны

Дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» прибыла в Новороссийск после выполнения задач в дальней морской зоне. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. В дальнем походе экипаж субмарины находился в составе постоянной объединённой группировки ВМФ России. В пункте постоянного базирования офицеров и матросов встретили члены их семей, а также командование Новороссийской военно-морской базы.

НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВ, заместитель командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота: «После того как экипаж прибыл, им был вручён традиционный флотский сувенир – жареный поросёнок и каравай с солью. Также были вручены правительственные и ведомственные награды, которые заслужил экипаж при выполнении задач в дальней морской зоне. Экипаж здоров, после пополнения запасов готов вновь выполнять задачи согласно приказу».