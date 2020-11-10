Подозрения о сбросе канализации в реку Бага не подтвердились

Фото: sev.gov.ru

Представители Севприроднадзора и «Водоканала» не выявили факта сброса канализации в реку Бага, сообщает пресс-служба Правительства города. Напомним, накануне в соцсетях появились подозрения, что канализационные воды сливают в Чернореченское водохранилище.

Сегодня, 10 ноября, представители этих двух структур обследовали строения, которые расположены вдоль реки в районе села Новобобровка. По информации главного инженера ГУП «Водоканал» Алексея Степакина, все анализы в норме, показатели, которые характеризуют наличие канализационных стоков, отсутствуют.

Специалисты обследовали территорию и не выявили факта сброса канализационных вод из сельских домов. Они утверждают, что русло реки в основном сухое, а в местах подпитки родниками вода прозрачная и без запаха.