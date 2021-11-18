Подозреваемая в убийстве ребенка-инвалида няня заключена под стражу в Крыму

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу няню, подозреваемую в причинении тяжкого вреда ребенку-инвалиду, после которого несовершеннолетний скончался, передает пресс-служба суда.

Няня подозревается в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду в Крыму Суд заключил подозреваемую под стражу сроком до 16 января 2022 года.

Женщина подозревается в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего. Женщина долгое время ухаживала за больным ребенком.