Подрядчик культурного кластера на Хрустальном отказал НТС в съёмке

«Независимому телевидению Севастополя» отказывают в съёмках на объекте высокой археологической ценности. Редакция получила обескураживающий ответ от подрядчика строительных работ, производимых в настоящее время на площадке бывшего 54-го завода.

Большой новостью для историко-археологического сообщества стало недавнее известие, что на строительной площадке в Артбухте, на улице Капитанской, найдены уникальные артефакты – античная печь необычной формы, остатки гончарных изделий эллинистического периода.

Сейчас на месте уникальных находок работают учёные. Желание журналистов НТС показать работу специалистов-археологов на месте раскопок натолкнулось на удивительный ответ подрядчика – временного хозяина строительной площадки, на которой и проходят сейчас спасательные археологические работы.

«Строительная площадка является зоной повышенной опасности, по которой постоянно перемещается тяжелая строительная техника, поэтому доступ посторонних лиц, не задействованных в процессе, на территорию ограничен», — говорится в ответе представителей акционерного общества «Стройтрансгаз».

Руководитель управления корпоративных коммуникаций предлагает журналистам «перенести интервью на месте строительства комплекса на более благоприятный период». Если предположить, что в это время там не должна находиться тяжелая техника, то этот период – после окончания всякого строительства, что лишает логики саму съемку. А также нарушает закон о СМИ в части доступа и журналистов, и зрителей телеканала «НТС» к информации.

При этом, работа другого, но государственного канала на этой же самой стройплощадке, вероятно, не является для подрядчика чем-то зазорным или потенциально опасным. Кадры свободной работы съемочной группы на этом же объекте мы получили в пятницу, 20 ноября.