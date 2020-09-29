Подрядчик строительства школы в районе бухты Казачьей отстаёт от графика

Дополнительный корпус школы в районе бухты Казачьей готов на 60%. Несмотря на небольшое отставание от графика, подрядчик обещает закончить строительство до конца этого года. Образовательное учреждение рассчитано на 704 ученика. В школе оборудуют мастерские по обработке металла и древесины, кабинеты домоводства, музыкальный и зрительный залы, комнату психологической разгрузки, фотолабораторию, тир, игровую и физкультурную площадки. Сейчас строители занимаются отделкой помещений и фасада.

Трёхэтажное здание возвели за два года. Пока что на строительной площадке работают 120 человек. Монолитные работы закончены, внутри и на фасаде здания в темпе идёт отделка. Наружные инженерные сети полностью проведены. Подрядчик немного отстаёт от графика из-за пандемии коронавируса, но обещает нарастить темпы – к концу этой недели на объекте будут трудиться 150 рабочих. Остаётся незавершённой только одна часть здания, в которой предусмотрены спортивные залы. Там нет окон и крыши, а отделка помещения начнётся позже остальных этажей.

СЕРГЕЙ ТЮРКИН, начальник строительного отдела ООО «Техстрой»: «В связи с недоработкой проектной документации было пересмотрено проектное решение по устройству покрытия данного помещения. На данный момент проходим экспертизу. По получению положительного заключения экспертизы будут возобновлены работы. Будет всё закончено в одно время и в срок».

Вопрос покрытия спортивных залов – не единственная причина изменения проекта. Директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов планирует внести дополнительные коррективы.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Хотим установить более качественные игровые площадки, малые архитектурные формы. Сейчас подкорректируем чуть в проекте, чтобы это уже был вид современной школы, и качество не страдало. В принципе рисков особых не видим. Будем, конечно, подгонять. Планируем сдать в назначенный срок. Технически это возможно. Вопрос только в усилении количества сотрудников, которые производят данные работы, и особый контроль производителю работ».

По контракту срок окончания строительства – декабрь 2020 года. Сейчас рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории школы. Уже намечены дорожки, залит фундамент под уличные спортивные площадки, где дети смогут играть в футбол и баскетбол. На стадионе будет искусственное покрытие с резиновой крошкой, а в игровой зоне установят тренажёры. Новый корпус станет третьим в образовательном центре «Бухта Казачья». Как рассказала директор учреждения Татьяна Донцова, работающие два здания рассчитаны на 1000 учеников, но сейчас в них обучаются больше 1770 детей. Поэтому третий корпус необходим. В то же время учителей в Центре достаточно.

ТАТЬЯНА ДОНЦОВА, директор образовательного центра «Бухта Казачья»: «Я думаю, на ближайшие пять лет нам этого будет достаточно. Мы довольно-таки хорошо изучили микрорайон, жителей и контингент. Дополнительно мы не планируем увеличивать штат. Если некое количество педагогических работников, административный персонал – нет однозначно. Будем нуждаться в персонале, который будет обслуживать это здание – это уборщики служебных помещений, дворники, рабочие. Вот в этом плане».

Сейчас школа готова на 60%. Её строительство обойдётся в 658,5 миллионов рублей. Рядом со школой возводится новый детский сад. Завершения его строительства ждут родители почти 500 ребят. Но дошкольное учреждение сдадут на год позже запланированного срока из-за того, что с подрядчик оказался недобросовестным и за девять месяцев лишь подготовил участок к работам. Сейчас в Севастополе строятся ещё две школы: общеобразовательная в районе улицы Шевченко и начальная на проспекте Октябрьской Революции.

Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»