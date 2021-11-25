Подрядчик завершит работы на площади Ленина в Симферополе до конца года

Подрядчик обещает завершить до конца года благоустройство площади Ленина в Симферополе. Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов.

Автор проекта пл. Куйбышева в Симферополе раскритиковал его реализацию «Подрядная организация взяла на себя обязательства выполнить все работы до конца года. Мы считаем, что это вполне реальная задача, потому что, по сути, выполнены все работы, осталось только уложить (покрытие на) площади, работы по которой уже сейчас проходят», – заявил Демидов.

Он подчеркнул, что подрядчик «существенно увеличил производственные мощности» на объекте.