Подрядчика работ на Большой Морской номинировали на антипремию «Бандерлоги наследия»

Одного из подрядчиков работ на Большой Морской в Севастополе, компанию ООО «Южный берег», выдвинули на национальную антипремию «Бандерлоги наследия» в номинации «Горе реставрация». Это новый проект, которым занимается общественная инициатива «Культурный фронт». Он позиционирует себя как открытый реестр физических лиц, экспертов, компаний и органов государственной власти, отличившихся в причинении вреда культурному наследию нашей страны – как материального, так и символического.

Представителей антипремии заинтересовали материалы «Независимого телевидения Севастополя» про отваливающуюся бутафорскую штукатурку на подпорной стене у кинотеатра «Победа», а также тот момент, что во время реконструкции дорогие материалы могли подменить дешевыми. Напомним, 17 июня в ходе заседания Постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам депутаты рассмотрели результаты экспертизы отвалившегося материала. Документ предоставил Аттестованный специалист Министерства культуры России по реставрации объектов культурного наследия Анатолий Пряшников. Тогда было решено направить информацию в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

Вручение антипремии состоится в сентябре 2021 года. Сейчас представлено 10 номинаций, в том числе – «Архитектор-вредитель», «Вандализм года», «Забор года», «Лютая экспертиза», «Хоронитель древности» и другие. Подробно со всеми объектами можно ознакомиться на сайте премии.