Подруга из Грузии подсказала рецепт. Огурцы на зиму теперь готовлю тазами: хоть 100 банок закрывай

Какой овощ считается одним из самых диетических в мире? Чаще всего речь идет про огурцы. В составе огурца 80% воды, остальные 20% — клетчатка и минералы. Огурцы полезны для кожи, регулярное употребление овоща приводит к обновлению дермы.

Также огурцы восстанавливают обмен веществ. Причем нет особой разницы, какие огурцы есть. Например, в холодный период можно заменить свежие огурцы малосольными или маринованными.

Как приготовить хрустящие маринованные огурцы?

Ингредиенты для маринованных огурцов:

огурцы — 3 кг;

лук репчатый — 500 г;

укроп — пучок;

уксус 9% — 50 мл;

растительное масло — 80 мл;

соль — ст. л.

Приготовление маринованных огурцов:

Нарезаем тонкими кольцами огурцы, режем четверть кольцами репчатый лук. Шинкуем укроп, выкладываем вместе с луком в тару к огурцам. Выливаем в смесь овощей уксус и растительное масло, солим.

Смешиваем все компоненты, оставляем смесь на полчаса. В это время можно стерилизовать банки с помощью уксуса.

Выкладываем смесь огурцов и лука в подготовленные банки. Заранее маринованную смесь рекомендуется снова перемешать.

Выливаем в банки с огурцами сок с уксусом, образованный при мариновании. Плотно закрываем банки крышками, опускаем их в кастрюлю с водой.

После закипания стерилизуем банки 25 минут. Переворачиваем банки крышкой вниз, оставляем на день.

В результате получаются вкусные необычные маринованные огурцы. Этот способ маринования отличается от классической методики.