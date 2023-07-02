Подруга из Испании поделилась рецептом. Кабачки теперь готовлю только так: вкусное и простое блюдо

Одним из наиболее безопасных овощей в мире принято считать кабачок. Дело в том, что на данный момент не было зафиксировано случаев аллергической реакции на этот овощ.

Однако, столь весомый плюс кабачка все равно не делает его популярным. Многие отказываются от внедрения кабачков в рацион по причинам отвращения ко вкусу. Кто-то вовсе не понимает, как вкусно приготовить кабачок. Поделимся рецептом отменной кабачковой запеканки.

Ингредиенты для кабачковой запеканки:

кабачок — 4 шт.;

соль — ½ ч. л.;

лук репчатый — 2 шт.;

растительное масло — 2 ч. л.;

морковь — шт.;

перец сладкий — 4 шт.;

яйца — 3 шт.;

молоко — 300 мл;

оливковое масло — 30 мл;

мука — 5 ст. л.;

разрыхлитель — 10 г;

укроп — пучок;

сыр — 150 г;

майонез — 2 ч. л.;

греческий йогурт — 3 ч. л.;

сок ½ лимона;

зеленый лук — пучок.

Приготовление кабачковой запеканки:

Нарезаем кабачки на полукольца, солим и оставляем в отдельной таре на 10 минут. В это время полукольцами нарезаем луковицы, обжариваем в растительном масле на сковороде.

Накрываем сковороду крышкой, доводим лук до мягкости на среднем огне. Очищаем морковь, нарезаем половинками кружочков, выкладываем к луку. Готовим овощную смесь под крышкой на среднем огне 5 минут.

Перцы очищаем от внутренностей, нарезаем небольшими пластинами. Добавляем перец в овощную смесь, солим по вкусу и перемешиваем. Готовим овощную смесь под крышкой 7 минут.

Отжимаем от лишней жидкости кабачки, перекладываем к овощной смеси, перемешиваем компоненты. Накрываем массу крышкой и готовим на среднем огне 15 минут.

В отдельную миску разбиваем яйца, выливаем молоко и тщательно взбиваем венчиком. Добавляем в смесь оливковое масло, перемешиваем.

Просеиваем в яичную смесь муку с разрыхлителем, замешиваем жидкое тесто. Мелко шинкуем чеснок и укроп, перекладываем чеснок в овощную массу за 5 минут до готовности на сковороде.

Измельченный чеснок погружаем в тесто, перемешиваем. Смазываем противень оливковым маслом, выкладываем на поверхность мягкие тушеные овощи.

Овощную массу на противне заливаем тестом, равномерно распределяем смесь по поверхности. Измельчаем сыр на крупных резцах терки, создаем на верхушке будущей запеканки сырную шапочку.

Запекаем блюдо в духовке при 180 градусах 35-40 минут.

В это время для соуса соединяем майонез с греческим йогуртом. Мелко шинкуем зеленый лук, выкладываем в соус, выливаем также лимонный сок и тщательно перемешиваем.

Данную кабачковую запеканку рекомендуется подавать с приготовленным соусом. Греческий йогурт по желанию можно заменить сметаной.