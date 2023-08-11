Подруга из Испании поделилась рецептом. Кабачки вкуснее мяса: быстрый и простой рецепт

Блюда из кабачков в последние несколько лет стали трендом не только в нашей стране, но и в Европе. Вероятно, тенденция приготовления кабачковых блюд пришла вместе с модой на полезное питание.

Известно, что кабачки богаты витамином С. Значит, этот овощ можно употреблять людям, которые имеют аллергию на цитрусовые. К тому же, в отличие от цитрусовых, из кабачков получается приготовить больше сытных блюд для ужина или обеда.

Стоит дать рецепт кабачковой сытной запеканки, которая заменить даже мясные яства на столе.

Ингредиенты для кабачковой запеканки:

Кабачки — 2 шт.;

Растительное масло — 90 мл;

Лук репчатый — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Болгарский перец — 2 шт.;

Чеснок — 1 зубчик;

Яйца — 3 шт.;

Молоко — 300 мл;

Мука — 10 ст.л.;

Разрыхлитель — 10 г;

Укроп — 3 ст.л.;

Сыр моцарелла — 130 г;

Майонез — 1 ст.л.;

Сметана — 2 ст.л.;

Лимонный сок;

Зелёный лук — пучок.

Приготовление кабачковой запеканки:

Делаем на кабачках продольные насечки при помощи вилки, избавляемся от плодоножек. Делим кабачки на две части вдоль, нарезаем полукольцами.

Выкладываем кабачки в тару, солим и оставляем до выделения сока.

Режем полукольцами репчатый лук, нарезаем полукольцами также морковь.

В сковороде разогреваем 60 мл растительного масла, обжариваем сперва лук до мягкости, затем добавляем морковь. В это время избавляем от внутренностей болгарский перец, режем небольшими кусочками, отправляем к луку и моркови в сковороду, перемешиваем.

Не забываем овощную массу посолить.

Из кабачков сливаем лишнюю жидкость, выкладываем к овощам. Тушим овощную массу 15 минут под крышкой на среднем огне.

Измельчаем на терке зубчик чеснока в овощную массу, перемешиваем ингредиенты.

В отдельной миске взбиваем яйца, смешиваем с молоком. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, перемешиваем и избавляемся от комочков.

Выливаем в смесь растительное масло, добавляем нашинкованный укроп.

Смазываем поверхность противня каплей растительного масла, выкладываем тушеные овощи на поверхность, распределяем ровным слоем.

На слой из овощей выливаем приготовленную смесь (подобие теста), покрываем измельченным сыром и запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.

Для соуса смешиваем в чаше сметану с майонезом и лимонным соком.

Шинкуем зеленый лук, добавляем в приготовленный соус.

В результате получается запеканка из кабачков с нежным соусом. Это блюдо можно считать диетическим, так как в нем нет особо вредных компонентов.