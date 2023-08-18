Подруга из Турции научила: точно вкуснее мяса. Не готовьте баклажаны, пока не увидите этот рецепт

О баклажанах человечество узнало благодаря Индии. В IX индусы начали транспортировать этот овощ по соседним странам. Так баклажаны появились в Персии, Иране, Африке и Афганистане.

Позднее, то есть после крестовых походов, про баклажаны узнали европейцы. Однако, как обычно, в Европе не сразу узнали подходящие способы выращивания и приготовления баклажанов. Последовал долгий и упорный труд поваров прежде чем были созданы любимые всеми блюда.

Стоит дать рецепт запеканки для ужина в общую копилку блюд из баклажанов.

Ингредиенты для баклажанной запеканки:

баклажаны — 2 шт.;

соль — щепотка;

уксус 6% — 2 ст.л.;

холодная вода — 2 литра;

орегано — ч.л.;

помидор — шт.;

растительное масло — 2 ст.л.;

сухой чеснок — щепотка;

яйца — 3 шт.;

сметана — 3 ст.л.;

мука — 3 ст.л.

Приготовление баклажанной запеканки:

Промываем баклажаны, удаляем плодоножки. По желанию можно убрать кожуру, оставить или сделать узор на баклажане.

Нарезаем баклажаны поперечными круглыми пластинами толщиной 2-3 см. В миску высыпаем соль, поливаем уксусом. Заливаем смесь водой, отправляем в жидкость кусочки баклажана.

Ставим на баклажаны груз, чтобы кусочки полностью окунулись в воду. Оставляем баклажанные пластинки мариноваться 15-20 минут.

Далее выкладываем баклажанные кусочки на бумажные полотенца, промакиваем от лишней влаги. В таре поливаем баклажанные пластины растительным маслом, посыпаем орегано.

Обжариваем кусочки баклажанов в сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Нарезаем помидор на небольшие кубики.

Отдельно в сковороде обжариваем помидоры с добавлением сухого чеснока и соли по вкусу.

В миске взбиваем яйца, добавляем сметану, перемешиваем.

В сметанную массу высыпаем муку, смешиваем компоненты.

Заливаем тестом помидоры в сковороде. На поверхность выкладываем пластины баклажанов.

Можно посыпать запеканку тертым сыром.

Под крышкой готовим запеканку на медленном огне 15 минут.

Для сырной шапочки стоит взять сыр Сулугуни, Брынзу или Адыгейский. Получается сытное блюдо без мясных ингредиентов.