Подтопления угрожают Крыму на этой неделе

В Крыму возможно подтопление низменностей на текущей неделе. Информацию об этом сообщили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Крымские спасатели предупредили о сохранении лавинной опасности «Эксперты института отмечают, что возможны риски подтоплений низкопойменных участков местности снегодождевыми паводками в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в Крыму, Краснодарском крае и Адыгее», — говорится в сообщении.

В тексте также добавляется, что в ЮФО ожидаются сильные туманы, которые могут затруднить движение водного транспорта и увеличить число ДТП.