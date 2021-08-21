Подтоплены улицы и частные дома. Почему Керчь снова заливают ливни

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 33. АиФ-Крым №33 18/08/2021

Июнь и начало июля «отметились» в Керчи мощными ливнями, залитыми улицами, подтопленными домами, утонувшими автомобилями. А в августе снова полило. И ещё как: 12-го на Керчь вылилось почти две месячных нормы осадков, а затем ливни продолжились.

Пришла вода

Утром в понедельник, 16 августа, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев обстановку обрисовал так: подтоплены 8 улиц, 9 частных домовладений, 11 подвалов многоэтажек, 35 домовых территорий — причём не только в городе, а в прилегающих к Керчи сёлах Юркино и Багерово.

В Керчи из-за сильного дождя перекрыли некоторые улицы В понедельник с утра было принято ещё 64 заявки по подтоплению жилых домов. Ночью без электричества остались дома и квартиры двух тысяч керчан: затопило щитовые и трансформаторные подстанции.