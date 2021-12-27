Подушки с легкофайбером: преимущества и особенности

Преимущества и особенности материала

Что касается ухода, с ним справится любая хозяйка (в особенности это касается одеял, но и для подушек так же актуально), не затрачивая слишком много сил и времени. Сам по себе наполнитель стирается в автоматической стиральной машине или вручную, однако он отлично сушится и не усаживается. Хозяйкам не придется излишне переживать. Стоит только сохранять температурный режим. Не впитывая посторонних запахов, он остается наиболее практичным для повседневного использования. А бережное и аккуратное отношение к спальным аксессуарам с наполнителем из легкофайбера гарантировано продлят им жизнь.

Каким образом этот материал обладает таким широким перечнем характеристик? Все это благодаря структуре и волокнам материала – она полая. Легкофайбер – волокно с высоким уровнем силиконов, пустотелое, внешне похожее на спиральную пружину. Таким образом, каждое волокно наполняется микроскопической подушкой из воздуха, создавая изолятор, который сохраняет тепло. Это делает готовое изделие легким и воздушным. А поскольку волокна спиралевидные, легкофайбер довольно упругий, хорошо восстанавливает свой вид даже после снятия. Все это не идет в ущерб долговечности подушек – они прослужат долго.

Все эти качества как нельзя лучше проявляются в готовом продукте. Каждый покупатель имеет возможность самостоятельно ознакомиться с этим наполнителем. Спрос на подушки с наполнителем из легкофайбера только растет. Что выбрать – обычные подушки или декоративные – решать покупателю, однако оба варианта будут служить долго и надежно. Отдавайте предпочтение продукции хорошо себя зарекомендовавших производителей.