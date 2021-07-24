Погибла целая семья. Почему КамАЗ выехал на встречку под Севастополем?

Ровно год назад произошло громкое ДТП с участием КамАЗа на трассе «Таврида», в результате которого девять человек погибли и еще девять пострадали. А накануне, вечером 19 июля, в аварии с КамАЗом на трассе Севастополь — Ялта погибли пять человек. Всё, что известно об аварии и её причинах, собрали «АиФ-Крым».

Что произошло?

ДТП произошло на трассе Севастополь — Ялта в понедельник вечером. Шесть машин столкнулись в районе горы Гасфорта, у поворота на село Морозовку.

По предварительным данным пресс-службы УМВД РФ по Севастополю, водитель грузового авто столкнулся с легковыми Mercedes, Daewoo, а затем и Renault. Последний автомобиль он протащил по дороге около 700 метров. Затем грузовик врезался в Hyundai и Nissan. После этого КамАЗ наехал на металлическое ограждение и съехал с дороги в заросли деревьев.