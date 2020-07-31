Погибли девять человек. Что известно о ДТП на «Тавриде»

В конце июля в Крыму было открыто четырехполосное движение на участке трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя. Это должно было не только увеличить пропускную способность трассы, но и сделать движение более безопасным… Но это не уберегло 18 человек, которые пострадали в ДТП на трассе «Таврида» в пятницу рано утром.

Что произошло?

В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму погибли девять человек Около пяти утра микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из Краснодара в Севастополь, врезался в стоящий на обочине «КамАЗ». Авария произошла на 168 км автодороги Керчь-Симферополь, около села Русаковка Белогорского района.

В автобусе находились взрослые и дети. В результате ДТП пострадали 18 человек.