Погибли два человека и село осталось без света из-за ДТП в Сакском районе

Водитель авто Skoda Yeti врезался в трансформаторную подстанцию накануне ночью в Сакском районе Крыма, передает Крыминформ, ссылаясь на ГИБДД МВД по республике.

В Крыму ДПС задержали пьяного водителя с применением табельного оружия Инцидент произошел в 2:30 ночи. Водитель авто 1989 года рождения двигался со стороны города Саки в направлении Орловки.

«Водитель неправильно выбрал скорость и на правом закруглении дороги допустил выезд за пределы проезжей части дороги влево по ходу своего движения с последующим наездом на трансформаторную подстанцию», – сообщили в Госавтоинспекции.