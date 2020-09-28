Пограничники изъяли у крымчанин коллекцию предметов старины

У крымчанина изъяли из незаконного оборота коллекцию предметов старины, передает пресс-служба Погрануправлегния по республике.

Более 60 тысяч человек пересекли границу Крыма с Украиной этим летом В феврале 2020 года мужчиной заинтересовались сотрудники Пограничного управления. В результате обследования помещений по месту его проживания были обнаружены и изъяты более двухсот предметов, по внешним признакам подпадающих под категорию культурно-исторических ценностей.

Представленные на исследование 225 образцов относятся преимущественно к периодам античности, средневековья и конца 18 века и представляют культурную и историческую ценность. Мужчине назначен штраф в размере 2 000 рублей с конфискацией археологических предметов.