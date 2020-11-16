Пограничники Крыма задержали гражданина Украины, находящегося в розыске

Гражданин Украины, находящийся в федеральном розыске, задержан крымскими пограничниками при попытке пересечения российской границы, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по республике.

Украинка пыталась попасть в Крым с поддельным паспортом Гражданин Украины 1988 г.р. задержан в пункте пропуска «Джанкой». Ранее он проживал в Белогорском районе. Задержанный разыскивается правоохранителями за совершение уголовно наказуемого деяния.

Отмечается, что в 2013 году злоумышленник покинул Крым, однако в том же году был задержан и осужден за совершение аналогичного преступления на территории Запорожской области Украины.