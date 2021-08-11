Пограничники Крыма задержали трех находящихся в федеральном розыске человек

С начала года на крымском участке границы задержаны более десятка граждан, подозреваемых правоохранителями в совершении преступлений, передает пресс-служба Погрануправления РК.

Пункт пропуска на граница Крыма и Украины не будет работать до 15 августа В частности, за последние две недели в пункте пропуска «Джанкой» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при осуществлении пограничного контроля лиц, следующих на въезд в Российскую Федерацию, выявлен гражданин РФ 1984 г.р., находящийся по инициативе УМВД России по Воронежской области в федеральном розыске по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Два других выявления произошли в пункте пропуска «Армянск». Так, в ходе осуществления паспортного контроля в отношении граждан РФ 1974 и 1964 г.р. пограничникам стало известно, что оба лица находятся в федеральном розыске за совершение преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и по части 1 статьи 128 УК РФ («Клевета»).