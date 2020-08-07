Пограничники РК изъяли более 200 предметов, имеющих историческую ценность

Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по республике изъяли из незаконного оборота предметы, представляющие историческую и культурную ценность, передает пресс-служба ведомства.

Украинские пограничники изъяли у крымчанки старые монеты и ордена На приграничной территории в поле зрения сотрудников Управления попал гражданин РФ 1994 г.р., предположительно занимающийся коллекционированием предметов старины.

В результате обследования помещений по месту проживания 26-летнего жителя Кировского района пограничники обнаружили и изъяли более двухсот предметов, по внешним признакам подпадающих под указанную категорию.