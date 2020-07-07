Похолодание на 10 градусов и сильные ливни ожидаются в Крыму

В Крыму местами ожидаются ливни и грозы в среду днем, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В ближайшие часы на Крым обрушатся грозы, ливни и шквальный ветер В чрезвычайном ведомстве также сообщили, что 8 июля прогнозируется резкое похолодание на 8-10 градусов.

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС.