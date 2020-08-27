Появились изображения будущей Хореографической академии в Севастополе

Фото: ForPost, скриншоты: акт госэкспертизы

Стало известно, какой будет Хореографическая академия на мысе Хрустальный. Проект разработало общество с ограниченной ответственностью «Метрополис» в этом году, сообщает новостной портал ForPost. Детали проекта стали известны опубликованного в соответствии с федеральным законодательством документа – историко-культурной экспертизы мер по сохранности памятника «Солдат и матрос», ансамблей «Александровская батарея» и «Казематы 10-й береговой батареи». Там же показано графическое изображение здания.

Планируется, что корпуса в 5-6 этажей (без учёта подземного этажа) построят в виде незамкнутого квадрата – каре. Они будут соединены между собой на разных уровнях. Площадь застройки – 115 х 105 метров, но к ней ещё добавится значительная прилегающая территория. Всё это будет огорожено, как заявлялось ранее, а вход организуют со стороны улицы Капитанской.

Будущая академия будет возвышаться над уровнем моря на 47,2 метра. Такой же высоты могут достигать и жилые многоэтажки – с них и было начало строительство кластера.

В описании к документу уточняется, что для каждого фасада используют свои композиционные приёмы. Приведём цитату:

«„Хаотичное” сочетание окон круглой формы различного диаметра, регулярное расположение квадратных окон на ячеистом фасаде, ленточное остекление, глухие поверхности в сочетании со сплошными витражными плоскостями на всю высоту и другие».

Разнообразные решения должна объединить общая гамма – белая теплоотражающая отделка, а также единый уровень верхнего парапета кровли. Также планируется использовать общие традиционные приёмы южной приморской архитектуры с глубокими теневыми подрезками, променадом с колоннами, солнцезащитными козырьками и навесами.

По данным опубликованной экспертизы, строительство академии не опасно для объектов культурного наследия, а виды городского ландшафта сохранятся.

Напомним, к такому же выводу эксперты пришли ранее, когда анализировали перспективы строительства высоток на мысе Хрустальном.