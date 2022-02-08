Появилось новое подтверждение планов по многоэтажной застройке мыса Хрустальный

На мысе Хрустальный все-таки построят не одну многоэтажку, а две. Это подтверждает актуализированная версия Схемы теплоснабжения Севастополя на период до 2036 года, опубликованная на сайте Правительства города 2 февраля 2022 года.

В реестре перспективных объектов строительства, кроме уже строящегося многоквартирного дома на 238 квартир по улице Капитанской, отмечена жилая застройка на 343 квартиры. К слову, этот пункт неплохо замаскирован – в отличие от других объектов никаких улиц в строке не указано. И только по кадастровому адресу можно определить, где планируют построить новую жилплощадь.

О том, сколько жилых домов на самом деле хотят выстроить в самом центре Севастополя, редакция «Независимого телевидения Севастополя» сообщала ещё в ноябре 2020-го года

Тогда в официальном ответе Севгосстройнадзора было чётко сказано: в рамках музейного и театрально-образовательного комплекса предполагается два этапа возведения жилых домов. Первый – на 238 квартир, а второй – на 218 квартир.

Самое интересное – даже подрядчик в разговоре без камер два года назад подтвердил эту информацию. Тем не менее, губернатор Михаил Развожаев на следующий день после выхода материала НТС решил сделать опровержение. Вот, что он говорил 24 ноября 2020 года.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Два здания здесь не будет. Здесь будет этот единственный дом, который вы видите на этой площадке. Представлять собой он будет понятно, что, только с более интересными фасадами. Это служебное жильё для сотрудников культурного кластера».

Однако и о том, что это будет служебное жильё, известно только со слов губернатора. На информационном щите возле стройплощадки указано: «Многоквартирный жилой дом». Отметим, что первый жилой дом строится со скоростью, которой могут только позавидовать КОС «Южные» или Онкоцентр, находящийся много лет на стадии поиска субподрядчика.

В очередном официальном ответе от Севгосстройнадзора также говорится, цитата:

«Объект не является зданием общежития для сотрудников кластера».

И только одно предложение в этом же документе о том, что проектной документацией предусмотрено строительство 12-этажного дома некоммерческого назначения, даёт надежду, что мы не увидим, как элитные апартаменты или квартиры со временем не выставят на Авито или других сайтах по продаже недвижимости. Но и кто в них все-таки будет жить, окончательно пока неясно.

Впрочем, за два года планы, видимо, поменялись, и теперь, судя по схеме теплоснабжения, заинтересованные стороны хотят построить на 125 квартир больше. Интересно, в качестве срока ввода второй «жилой застройки» указаны 2026 – 2030 годы.

Очередное, только что опубликованное, подтверждение, что на мысе Хрустальный будет все-таки несколько многоэтажных домов, удивляет. Ведь Президент России Владимир Путин во время последней поездки в Севастополь на День народного единства ясно дал понять, что думает по поводу планов жилищного строительства в этом месте. Кстати, тогда многие удивились, почему во время праздничного визита он поднял эту тему.

«Чтобы действительно сделать это именно для людей, нужно, чтобы парковая зона была побольше и не нужно заниматься многоэтажным жилым строительством. Здесь просто нужно сделать место отдыха для севастопольцев и вообще для людей, которые сюда приезжают. Эти различные планы жилищного строительства можно осуществить и в другом месте», – сказал Президент.

Редакция «Независимого телевидения Севастополя» будет следить за развитием событий, а также продолжит направлять информационные запросы в адрес Правительства города для уточнения подробностей стройки.