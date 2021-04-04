Появилось видео ночного «тарана» лестницы на Малаховом кургане

Видео ночного «тарана» лестницы на Малаховом кургане появилось в распоряжении редакции «Независимого телевидения Севастополя». Её предоставили представители «Севстара».

Судя по служебной информации на видео с вебкамер, ДТП произошло в 5:53 утра. Подозрения работников музея подтвердились – действительно, в лестницу въехал автомобиль.

Напомним, о ЧП на Малаховом кургане сообщили утром в воскресенье сотрудники Музея Героической обороны и освобождения Севастополя. По поводу нанесенного ущерба они заявили в полицию.