Появление ледовых арен даст шанс профессиональному хоккею в Севастополе

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В нашем городе может появиться профессиональный хоккейный клуб – тренеры из других регионов уже интересуются перспективами в этом направлении. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на руководителя Управления молодёжи и спорта Севастополя Сергея Резниченко.

«Увидев перспективы строительства ледовых арен в Севастополе, к нам обратились тренеры из других регионов, готовые переехать в наш город и начать готовить профессиональную команду», — рассказал он.

По словам Сергея Резниченко, руководство города уже общалось с тренерами из Калининграда и Красноярска, которые ранее в разных качествах руководили командами уровня от Молодёжной до Континентальной хоккейной лиги. Вернуться к этому вопросу можно будет после того, как ледовая инфраструктура будет построена.

«Когда мы будем понимать, что строительно-монтажные работы завершаются, мы ещё раз соберём для совместного разговора все зимние виды спорта, включая фигурное катание, которое также существует в сложных условиях», — отметил глава управления.

По мнению Резниченко, лучшие хоккейные перспективы – у ледовой арены, которую сейчас строят на улице Генерала Мельника. Там будет малая тренировочная площадка, основное поле и зрительские трибуны с количеством мест, достаточным для проведения турниров под эгидой Молодёжной хоккейной лиги.

Напомним, что кроме объекта на улице Генерала Мельника в городе хотят построить ледовый дворец в Загородной балке. Предполагается, что он войдёт в спортивный кластер комплекса им. 200-летия Севастополя.