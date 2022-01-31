Пожар на «Крымской водочной компании»: в Симферополе прошли учения МЧС

Пожар на территории «Крымской водочной компании»: в Симферополе прошли первые в этом году пожарно-тактические учения МЧС по повышенному рангу сложности. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства. 31 января состоялась тренировка, где сотрудники МЧС отработали алгоритм действий при возникновении очага возгорания и проведение связанных с этим аварийно-спасательных работ. Учитывая специфику объекта, условному пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

АНДРЕЙ ДИБРОВ, заместитель начальника специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым: «По легенде у нас произошла разгерметизация цистерны с легковоспламеняющейся жидкостью – спирт, в объёме 100 м?. Сложность данных учений заключалась в том, что высокая температура внутри помещения и личный состав должен был работать в теплоотражающих костюмах».

В ходе тренировки спасатели провели боевое развёртывание, ликвидировали возгорание и спасли условно пострадавших. Основная цель учений – отработка вопросов межведомственного взаимодействия всех служб экстренного реагирования и персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями МЧС России. Всего в тушении условного пожара от чрезвычайного ведомства были задействованы 11 единиц специальной техники и 41 человек личного состава.