Пожар в Бахчисарайском районе тушили два дня

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Пожар в районе села Тенистое Бахчисарайского района удалось ликвидировать к 17 часам 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым. Площадь пожара составила 36,29 гектаров.

Напомним, информация о том, что в том районе загорелся лес, поступила в службу спасения 9 августа в 17:40. Столб дыма был даже виден в отдельных районах Севастополя. Спасателям удалось локализовать пожар в тот же день к 22:45. Ситуация осложнялась сильным порывистым ветром, который постоянно менял направление, а также жарой.

В тушении пожара задействовали группировку сил и средств в количестве: от РСЧС – 159 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС – 60 человек и 18 единиц техники.