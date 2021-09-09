Пожар уничтожил около трех гектаров растительности в Крыму

На территории Алуштинского лесоохотничьего хозяйства произошел пожар. Он уничтожил около трех гектаров растительности, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Севастополе горит мебельный склад В сообщении отметили, что в первую очередь загорелась лесная подстилка в районе поселка Рыбачье. Быстро взять пламя под контроль не получилось из-за погодных условий и сложной местности

«Огонь быстро распространялся на кустарник и деревья. Спустя почти три часа огонь удалось локализовать и впоследствии ликвидировать. Площадь возгорания составила 2,85 га. Причины устанавливаются», — рассказали в МЧС.