Пожарные Крыма за полтора часа ликвидировали огонь в Бахчисарайском районе

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В Бахчисарайском районе Крыма огнеборцы полтора часа ликвидировали возгорание в хозяйственных постройках и на 500 квадратных метрах сухого поля, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Спасатели потушили пожар на площади 36 га в Бахчисарайском районе Инцидент произошел в воскресенье. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны выяснили, что от горевшей хозяйственной постройки огонь быстро распространился по сухой траве на большую площадь.

В результате пожара никто не пострадал.

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