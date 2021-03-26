Пожарные не смогли подъехать к горящему дому из-за перекрытой дороги в Инкермане

Во вторник, 23 марта на проезде Трубном в Инкермане случился пожар. В доме, где проживает многодетная семья, около полудня загорелась кровля. Супруги Скрипник успели вывести детей из горящего строения, позвонили в службу спасения и принялись тушить пожар своими силами.

СЕРГЕЙ СКРИПНИК, житель дома №2-Б по проезду Трубному:

«Пожарные приехали. Конечно, они очень быстро приехали, но не смогли подняться по нашей дороге. И пока они там разбирались и пытались заехать. Они стали раскручивать просто свой шланг и протянули его на 60 метров, чтобы просто добраться до дома. Всё это время огонь горел, и они конечно потом, когда раскрутили шланг, просто сверху всё залили водой».

Прибывшие на место пожарные не смогли подъехать к горящему дому из-за того, что неизвестные люди отгородили муниципальную дорогу забором, сделав её частью своего земельного участка. Напомним, сюжет о вероятно «рейдерском» захвате проезда Трубного вышел на нашем телеканале в субботу, 20 марта. Местные жители жаловались, что теперь к ним не могут подвести баллоны с газом, а на вызов скорой помощи приходится идти пешком через соседнюю улицу. Выяснилось, что забраться наверх оказалось не под силу даже спецтехнике МЧС. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе чрезвычайного ведомства – машины с трудом смогли подобраться к месту. Согласно официальным данным, на ликвидацию пожара площадью 15 квадратных метров потребовалось 10 человек, и 3 единицы техники и почти 1,5 часа.

СЕРГЕЙ СКРИПНИК, житель дома №2-Б по проезду Трубному:

«Они сказали, что слишком крутой подъём, дорога перекрыта, и мы не можем заехать по такой дороге. Приехал следователь, он тоже первым делом спросил – почему перекрыта дорога и почему сделан подъезд, по которому не может заехать пожарная машина. Естественно, когда горит огонь – каждая секунда на счету. Они получается тушили наш дом с соседней улицы, представляете. С соседней улицы они тянули шланг, а это же всё время».

По словам местных жителей, чиновникам из администрации Инкермана известно о существующем захвате муниципальной дороги. Один из заместителей главы муниципалитета даже лично проезжал на место происшествия, говорят люди. В свою очередь редакция телеканала НТС ждёт от Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя ответ на официальный запрос – какие действия намерены предпринять чиновники, чтобы вернуть горожанам удобный и безопасный проезд к их домам.