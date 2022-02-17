Пожилого ревнивца осудили на шесть лет за попытку убить женщину в Крыму

Восьмидесятитрёхлетний житель села Завет-Ленинский Джанкойского района, за покушение на убийство тридцатисемилетней гражданки, проживающей с ним совместно более 20 лет, осужден к лишению свободы на шестилетний срок с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Таков приговор Джанкойского районного суда Республики Крым, сообщает Пресс-служба Управления Судебного департамента в РК.

В Симферополе пьяный мужчина до смерти избил сожительницу Мужчина проживал совместно с потерпевшей с 2000 года. В 2014 году пара переехала из Сибири в Крым. Какое-то время женщина работала, потом, по достижении пожилым мужчиной 80-летнего возраста, оформила уход за ним.

В последнее время старик постоянно ревновал молодую пассию к её другу и проявлял приступы агрессии.