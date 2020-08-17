Пожилой женщине грозит тюрьма за кражу кошелька с деньгами

В Крыму 71-летняя женщина украла кошелёк у 82-летнего пенсионера, передает пресс-служба УМВД по городу.

Житель Симферополя ограбил два офиса микрозаймов Мужчина во время похода за покупками оставил свой кошелек с 30-ю тыс руб на прилавке магазина. Одна из посетительниц магазина присвоила деньги себе. Мужчина обнаружив пропажу, обратился в полицию.

«Пенсионерка чистосердечно призналась в совершении данного преступления. В квартире подозреваемой сотрудниками полиции проведен осмотр, в ходе которого было обнаружено и изъято имущество, находившееся в похищенном кошельке, а именно деньги, монеты и банковские карты на имя заявителя», — сообщили представители правоохранительных органов.