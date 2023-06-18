Рецепты Пока не завершился сезон: 5 летних блюд из клубники – это будет так вкусно По Admin - 18 июня, 2023 0 35 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Июнь – отличная пора, чтобы насладиться невероятными блюдами из клубники. Из этой сочной ягоды можно приготовить не только десерты, а самые разные блюда. Клубника – универсальная ягода, которую можно сочетать с самыми разными продуктами. Воспользуйтесь подборкой интересных блюд и завершите сезон правильно. Интересно Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт Двухцветный коктейль из клубники Время: 10 минут Порций: 2 Великолепная идея / Фото kwestia smaku Ингредиенты: красная часть: – 200 грамм клубники, промытой, без плодоножек; – 1 столовая ложка сиропа агавы или сахара; – 1 столовая ложка лимонного сока; белая часть: – 1 очищенный банан; – 2 столовые ложки натурального йогурта; – 100 грамм мякоти ананаса без кожуры; – 1 столовая ложка лимонного сока. Приготовление: Отдельно смешайте белую и красную части коктейля, разлейте в бокалы сначала белую, затем красную часть. Подавайте сразу. Салат с клубникой, беконом и авокадо Время: 30 минут Порций: 2 Оригинальный вкус лета / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 125 грамм копченого бекона; – 300 грамм листьев салата; – 1 авокадо; – 20 клубники; – 125 грамм салатного сыра фета; – 2 столовые ложки тыквенных семян. для соуса: – 2 столовые ложки лимонного сока; – 2 столовые ложки меда; – 2 столовые ложки оливкового масла. Приготовление: Нарежьте бекон маленькими кубиками либо полосками, выложите на сковороду. Жарьте на медленном огне примерно 10 минут, пока он не растает, а затем станет коричневым. Вымытые, обсушенные и нарезанные листья салата разложите по тарелкам или салатникам. Добавьте очищенный и нарезанный авокадо и вымытую, нарезанную клубнику. Сыр нарежьте на кубики и посыпьте сверху салат. Выложите на тарелку бекон. Для соуса соедините все ингредиенты и полейте салат. Посыпьте тыквенными семенами. Перед подачей можно слегка приправить солью и перцем. Гаспачо с клубникой Время: 1 минут Порций: 4 Обязательно это попробуйте / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 400 граммов помидоров; – 400 граммов клубники; – 1 огурец; – 1 небольшой перец; – треть стручка острого перца; – 2 зубчика чеснока; – 2/3 стакана минеральной воды; – соль и перец по вкусу; – сок 1 лайма; – 1 чайная ложка сахара. Приготовление: Помидоры нарежьте четвертинками и уложите в миску. Очистите клубнику, огурец, перец, острый перец и чеснок. Нарежьте все на случайные куски. Выложите все ингредиенты в помидоры. К овощам добавьте воду, посолите, поперчите, полейте лайма соком, добавьте сахар. Взбейте все руками или блендером. Перелейте и протрите через сито и охладите в холодильнике. Подавайте холодным. Свинная вырезка с клубникой и бальзамическим соусом Время: 1 час Порций: 2 Необычное сочетание / kwestia smaku Ингредиенты: – 250 грамм свинной вырезки; – 40 миллилитров масла; – 250 грамм клубники; – 1 столовая ложка меда; – 30 миллилитров бальзамического уксуса; – 300 грамм салатного микса; – горсть свежего базилика. Приготовление: Вырезку нарежьте ломтиками по 1,5 сантиметра, посолите и поперчите. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте свинину на сильном огне примерно 6 минут. После обжарки извлеките его из сковороды и отложите. Клубнику разрежьте пополам, смешайте с медом и бальзамическим уксусом. Сковороду, на которой жарилась вырезка, снова поставьте на огонь, добавьте клубнику с медом и бальзамическим уксусом и варите на сильном огне около 2 минут, пока соус не загустеет, приправьте перцем. Вырезку выложите в соус и проварите несколько минут, не помешивая. На тарелку выставьте листья салата, базилик и свинину в соусе с клубникой. Мафины с клубникой Время: 1 час 20 минут Порций: 4 Доступный рецепт / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 250 грамм клубники; – 100 грамм растопленного сливочного масла; – 125 миллилитров молока; – 2 яйца; – 250 грамм пшеничной муки; – 2 ложки разрыхлителя; – 170 грамм сахара. Приготовление: Клубнику промойте, обсушите и нарежьте кусочками. Разогрейте духовку до 180 градусов. В миску налейте растопленное сливочное масло, добавьте молоко, яйца и перемешайте. В другой миске смешайте муку с разрыхлителем и сахаром. Вылейте ингредиенты из первой миски и осторожно перемешайте ложкой. Добавьте клубнику и осторожно перемешайте. Разлейте тесто ровными порциями в формы для кексов и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте примерно 25 минут. После охлаждения можно полить топингом: растопить шоколад и смешать с йогуртом. Украсить кусочками клубники и мятой. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник КоролевскийРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиков