Пока не завершился сезон: 5 летних блюд из клубники – это будет так вкусно

Июнь – отличная пора, чтобы насладиться невероятными блюдами из клубники. Из этой сочной ягоды можно приготовить не только десерты, а самые разные блюда. Клубника – универсальная ягода, которую можно сочетать с самыми разными продуктами. Воспользуйтесь подборкой интересных блюд и завершите сезон правильно. Интересно Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт Двухцветный коктейль из клубники Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Великолепная идея / Фото kwestia smaku Ингредиенты:

красная часть:

– 200 грамм клубники, промытой, без плодоножек;

– 1 столовая ложка сиропа агавы или сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

белая часть:

– 1 очищенный банан;

– 2 столовые ложки натурального йогурта;

– 100 грамм мякоти ананаса без кожуры;

– 1 столовая ложка лимонного сока. Приготовление: Отдельно смешайте белую и красную части коктейля, разлейте в бокалы сначала белую, затем красную часть.

Подавайте сразу. Салат с клубникой, беконом и авокадо Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 Оригинальный вкус лета / Фото kwestia smaku Ингредиенты:

– 125 грамм копченого бекона;

– 300 грамм листьев салата;

– 1 авокадо;

– 20 клубники;

– 125 грамм салатного сыра фета;

– 2 столовые ложки тыквенных семян.

для соуса:

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки оливкового масла. Приготовление: Нарежьте бекон маленькими кубиками либо полосками, выложите на сковороду.

Жарьте на медленном огне примерно 10 минут, пока он не растает, а затем станет коричневым.

Вымытые, обсушенные и нарезанные листья салата разложите по тарелкам или салатникам.

Добавьте очищенный и нарезанный авокадо и вымытую, нарезанную клубнику.

Сыр нарежьте на кубики и посыпьте сверху салат.

Выложите на тарелку бекон.

Для соуса соедините все ингредиенты и полейте салат.

Посыпьте тыквенными семенами.

Перед подачей можно слегка приправить солью и перцем. Гаспачо с клубникой Время: 1 минут

1 минут Порций: 4 Обязательно это попробуйте / Фото kwestia smaku Ингредиенты:

– 400 граммов помидоров;

– 400 граммов клубники;

– 1 огурец;

– 1 небольшой перец;

– треть стручка острого перца;

– 2 зубчика чеснока;

– 2/3 стакана минеральной воды;

– соль и перец по вкусу;

– сок 1 лайма;

– 1 чайная ложка сахара. Приготовление: Помидоры нарежьте четвертинками и уложите в миску.

Очистите клубнику, огурец, перец, острый перец и чеснок.

Нарежьте все на случайные куски.

Выложите все ингредиенты в помидоры.

К овощам добавьте воду, посолите, поперчите, полейте лайма соком, добавьте сахар.

Взбейте все руками или блендером.

Перелейте и протрите через сито и охладите в холодильнике.

Подавайте холодным. Свинная вырезка с клубникой и бальзамическим соусом Время : 1 час

: 1 час Порций: 2 Необычное сочетание / kwestia smaku Ингредиенты:

– 250 грамм свинной вырезки;

– 40 миллилитров масла;

– 250 грамм клубники;

– 1 столовая ложка меда;

– 30 миллилитров бальзамического уксуса;

– 300 грамм салатного микса;

– горсть свежего базилика. Приготовление: Вырезку нарежьте ломтиками по 1,5 сантиметра, посолите и поперчите. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте свинину на сильном огне примерно 6 минут.

После обжарки извлеките его из сковороды и отложите.

Клубнику разрежьте пополам, смешайте с медом и бальзамическим уксусом.

Сковороду, на которой жарилась вырезка, снова поставьте на огонь, добавьте клубнику с медом и бальзамическим уксусом и варите на сильном огне около 2 минут, пока соус не загустеет, приправьте перцем.

Вырезку выложите в соус и проварите несколько минут, не помешивая.

На тарелку выставьте листья салата, базилик и свинину в соусе с клубникой. Мафины с клубникой Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4 Доступный рецепт / Фото kwestia smaku Ингредиенты:

– 250 грамм клубники;

– 100 грамм растопленного сливочного масла;

– 125 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 250 грамм пшеничной муки;

– 2 ложки разрыхлителя;

– 170 грамм сахара. Приготовление: Клубнику промойте, обсушите и нарежьте кусочками.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

В миску налейте растопленное сливочное масло, добавьте молоко, яйца и перемешайте.

В другой миске смешайте муку с разрыхлителем и сахаром.

Вылейте ингредиенты из первой миски и осторожно перемешайте ложкой.

Добавьте клубнику и осторожно перемешайте.

Разлейте тесто ровными порциями в формы для кексов и поставьте в разогретую духовку.

Выпекайте примерно 25 минут.

После охлаждения можно полить топингом: растопить шоколад и смешать с йогуртом. Украсить кусочками клубники и мятой. На Перекоп.инфо можно прочитать про: Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню матери

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