Пока сезон в разгаре. Как приготовить пирог со спаржей

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Вкуснее всего есть его горячим

Сезон спаржи в самом разгаре. Время готовить пирог со спаржей.

Ингредиенты:

  • 500 г бездрожжевого слоеного теста
  • 300 г молока
  • 100 г сливок
  • 30 г муки
  • 30 г сливочного масла
  • соль, мускатный орех
  • 150 г сыра Чеддер
  • 500 г спаржи
  • 100−120 г бекона, по желанию

Готовим:

Сначала отдельно выпекаем тесто. Я просто на пергаменте раскатал до размера противня и проткнул его вилкой, чтобы равномерно поднималось. Температура выпекания — 180 градусов, время — 20−23 минуты.

Пока печется тесто, готовлю бешамель: сливочное масло прогреваю с мукой до начала зарумянивания, охлаждаю и заливаю смесью молока и сливок. Интенсивно помешивая, довожу до кипения, добавляю соль и натираю туда 100 г сыра  (можно и больше).

Натираю мускатный орех, и по желанию можно добавлять тимьян.

Спаржу зачищаю, потому что там все же есть твердая, несъедобная кожица.

На готовое тесто выкладываю соус, на него — сырую спаржу, сверху — порезанный бекон и тимьян, дотираю остатки сыра и брызгаю оливковым маслом.

В духовку ставлю на 25−30 минут при температуре 180 градусов. Вкуснее всего есть горячим!

Кстати, тесто можно сделать и самим:

  • 250 г муки  (плюс на подпыл)
  • 175 г сливочного масла 82,5%
  • 75 г ледяной воды
  • 5 г сока лимона  (или 1 г лимонной кислоты)
  • соль

Вы будете удивлены, как оно похоже на слоеное.

Все ингредиенты должны быть холодными. Лучше делать прямо на столе.

В муку натираю на крупной терке сливочное масло  (думаю, так удобнее) или ножом режу его на пластинки. Делаю быстро, чтобы смесь не нагревалась и масло не размягчалось.

Когда все кусочки стали похожи на пластинки в муке, собираю тесто в кучу и в середину лью подкисленную лимоном воду и сыплю соль. Осторожно перемешиваю все и просто слепляю вместе. Это тесто иногда называют быстрое слоеное: те кусочки масла, которые остались, дадут тесту расслоение.
Тесто заворачиваю в пленку и ставлю в холодильник на 30 минут.

Достаю тесто с холода и начинаю раскатывать, складывая его просто пополам, как слоеное, раза три-четыре. Формирую прямоугольником и ставлю в духовку, разогретую до температуры 175−180 градусов, примерно на 20−25 минут.

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