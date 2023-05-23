Пока сезон в разгаре. Как приготовить пирог со спаржей

Вкуснее всего есть его горячим

Сезон спаржи в самом разгаре. Время готовить пирог со спаржей.

Ингредиенты:

500 г бездрожжевого слоеного теста

300 г молока

100 г сливок

30 г муки

30 г сливочного масла

соль, мускатный орех

150 г сыра Чеддер

500 г спаржи

100−120 г бекона, по желанию

Готовим:

Сначала отдельно выпекаем тесто. Я просто на пергаменте раскатал до размера противня и проткнул его вилкой, чтобы равномерно поднималось. Температура выпекания — 180 градусов, время — 20−23 минуты.

Пока печется тесто, готовлю бешамель: сливочное масло прогреваю с мукой до начала зарумянивания, охлаждаю и заливаю смесью молока и сливок. Интенсивно помешивая, довожу до кипения, добавляю соль и натираю туда 100 г сыра (можно и больше).

Натираю мускатный орех, и по желанию можно добавлять тимьян.

Спаржу зачищаю, потому что там все же есть твердая, несъедобная кожица.

На готовое тесто выкладываю соус, на него — сырую спаржу, сверху — порезанный бекон и тимьян, дотираю остатки сыра и брызгаю оливковым маслом.

В духовку ставлю на 25−30 минут при температуре 180 градусов. Вкуснее всего есть горячим!

Кстати, тесто можно сделать и самим:

250 г муки (плюс на подпыл)

175 г сливочного масла 82,5%

75 г ледяной воды

5 г сока лимона (или 1 г лимонной кислоты)

соль

Вы будете удивлены, как оно похоже на слоеное.

Все ингредиенты должны быть холодными. Лучше делать прямо на столе.

В муку натираю на крупной терке сливочное масло (думаю, так удобнее) или ножом режу его на пластинки. Делаю быстро, чтобы смесь не нагревалась и масло не размягчалось.

Когда все кусочки стали похожи на пластинки в муке, собираю тесто в кучу и в середину лью подкисленную лимоном воду и сыплю соль. Осторожно перемешиваю все и просто слепляю вместе. Это тесто иногда называют быстрое слоеное: те кусочки масла, которые остались, дадут тесту расслоение.

Тесто заворачиваю в пленку и ставлю в холодильник на 30 минут.

Достаю тесто с холода и начинаю раскатывать, складывая его просто пополам, как слоеное, раза три-четыре. Формирую прямоугольником и ставлю в духовку, разогретую до температуры 175−180 градусов, примерно на 20−25 минут.

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