Рецепты Пока сезон в разгаре. Как приготовить пирог со спаржей По Admin - 23 мая, 2023 0 23 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вкуснее всего есть его горячим Сезон спаржи в самом разгаре. Время готовить пирог со спаржей. Ингредиенты: 500 г бездрожжевого слоеного теста 300 г молока 100 г сливок 30 г муки 30 г сливочного масла соль, мускатный орех 150 г сыра Чеддер 500 г спаржи 100−120 г бекона, по желанию Готовим: Сначала отдельно выпекаем тесто. Я просто на пергаменте раскатал до размера противня и проткнул его вилкой, чтобы равномерно поднималось. Температура выпекания — 180 градусов, время — 20−23 минуты. Пока печется тесто, готовлю бешамель: сливочное масло прогреваю с мукой до начала зарумянивания, охлаждаю и заливаю смесью молока и сливок. Интенсивно помешивая, довожу до кипения, добавляю соль и натираю туда 100 г сыра (можно и больше). Натираю мускатный орех, и по желанию можно добавлять тимьян. Спаржу зачищаю, потому что там все же есть твердая, несъедобная кожица. На готовое тесто выкладываю соус, на него — сырую спаржу, сверху — порезанный бекон и тимьян, дотираю остатки сыра и брызгаю оливковым маслом. В духовку ставлю на 25−30 минут при температуре 180 градусов. Вкуснее всего есть горячим! Кстати, тесто можно сделать и самим: 250 г муки (плюс на подпыл) 175 г сливочного масла 82,5% 75 г ледяной воды 5 г сока лимона (или 1 г лимонной кислоты) соль Вы будете удивлены, как оно похоже на слоеное. Все ингредиенты должны быть холодными. Лучше делать прямо на столе. В муку натираю на крупной терке сливочное масло (думаю, так удобнее) или ножом режу его на пластинки. Делаю быстро, чтобы смесь не нагревалась и масло не размягчалось. Когда все кусочки стали похожи на пластинки в муке, собираю тесто в кучу и в середину лью подкисленную лимоном воду и сыплю соль. Осторожно перемешиваю все и просто слепляю вместе. Это тесто иногда называют быстрое слоеное: те кусочки масла, которые остались, дадут тесту расслоение.Тесто заворачиваю в пленку и ставлю в холодильник на 30 минут. Достаю тесто с холода и начинаю раскатывать, складывая его просто пополам, как слоеное, раза три-четыре. Формирую прямоугольником и ставлю в духовку, разогретую до температуры 175−180 градусов, примерно на 20−25 минут. Оригинал На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»Лучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню материКак те, которые готовят в Полтаве. Рецепт галушек с курицейЭто блюдо выручит вас не раз: как сделать домашний чесночный хлеб с сыромДля хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецепту