Покупаю минтай и готовлю необычно. Нежная, сочная и ароматная рыбка на сковороде

Минтай часто встречается в кулинарии, так как эта рыба содержит много белков, низкую концентрацию жира и небольшое количество костей. В Японии, Китае и Корее эту рыбу относят к экологически чистым и полезным продуктам.
До Второй мировой войны ловлей минтая занимались только Япония и Корея. Наш же народ, когда занялся ловлей, посчитал рыбу не пищевой и перепродавал корейцам. Только в 70-е годы началось производство филе минтая.
Это один из базовых рецептов приготовления рыбы. Попробовав однажды, вы полюбите готовить минтай. Просто, быстро и главное вкусно! Готовим!
Ингредиенты:
- минтай — 800 гр;
- картофель — 5 шт;
- сливочное масло — 50 гр;
- лук — 4 шт;
- зернистая горчица — ст.л;
- соль;
- перец.
Приготовление:
Чистим минтай, избавляемся от плавников и вынимаем черную пленку из брюшка. Нарезаем на небольшие кусочки.
Кладем рыбу в посуду, солим, перчим и добавляем одну столовую ложку зернистой горчицы. Перемешиваем ингредиенты и оставляем на время, чтобы рыба мариновалась.
Чистим и варим картофель в кастрюле.
Лук нарезаем полукольцами и отправляем на сковороду со сливочным маслом. Добавляем одну чайную ложку сахара. Готовим 2-3 минуты.
Выкладываем сверху минтай. Закрываем крышкой и готовим 10 минут. Далее переворачиваем рыбу, жарим еще 7 минут.
На красивое блюдо выкладываем картофель и рыбу. Угощаем семью вкусным ужином.