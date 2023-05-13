Покупаю минтай и готовлю необычно. Нежная, сочная и ароматная рыбка на сковороде

Минтай часто встречается в кулинарии, так как эта рыба содержит много белков, низкую концентрацию жира и небольшое количество костей. В Японии, Китае и Корее эту рыбу относят к экологически чистым и полезным продуктам.

До Второй мировой войны ловлей минтая занимались только Япония и Корея. Наш же народ, когда занялся ловлей, посчитал рыбу не пищевой и перепродавал корейцам. Только в 70-е годы началось производство филе минтая.

Это один из базовых рецептов приготовления рыбы. Попробовав однажды, вы полюбите готовить минтай. Просто, быстро и главное вкусно! Готовим!

Ингредиенты:

минтай — 800 гр;

картофель — 5 шт;

сливочное масло — 50 гр;

лук — 4 шт;

зернистая горчица — ст.л;

соль;

перец.

Приготовление:

Чистим минтай, избавляемся от плавников и вынимаем черную пленку из брюшка. Нарезаем на небольшие кусочки.

Кладем рыбу в посуду, солим, перчим и добавляем одну столовую ложку зернистой горчицы. Перемешиваем ингредиенты и оставляем на время, чтобы рыба мариновалась.

Чистим и варим картофель в кастрюле.

Лук нарезаем полукольцами и отправляем на сковороду со сливочным маслом. Добавляем одну чайную ложку сахара. Готовим 2-3 минуты.

Выкладываем сверху минтай. Закрываем крышкой и готовим 10 минут. Далее переворачиваем рыбу, жарим еще 7 минут.

На красивое блюдо выкладываем картофель и рыбу. Угощаем семью вкусным ужином.