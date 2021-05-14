Что нужно учитывать при выборе ламината

Очень часто приходится сталкиваться с выбором различных строительных компонентов. И очень часто выбор должен осуществляться в пользу того или иного напольного покрытия. Одним из самых распространенных вариантов, который на сегодняшний день уже имеет своих постоянных клиентов, является ламинат Quick Step. Его популярность достаточно объяснима, потому что он не требует никакого ухода, обладает хорошей прочностью, долговечностью, а также переносит спокойно все перепады температуры. Стоить он будет дешевле, чем паркет, а по характеристикам уступать ничем не будет. Но, выбор, всё же, достаточно сложен, потому что именно от этого процесса будет зависеть то, насколько долго прослужит вам материал. Покупка ламината с доставкой по Минску по приемлемой цене и качеству можно в компании Quick Step.

Что же нужно учитывать при выборе?

Когда вы столкнулись с выбором ламината, то следует в первую очередь обратить внимание на следующие параметры:

1. Класс истираемости. Класс истираемости представляет собой характеристику, которая обеспечивает стойкость к различным видам повреждений. Всего существует 6 классов, каждый из которых предназначен для укладки в каком-либо виде помещений.

2. Рисунок и оттенок. Наверное, самым интересным моментом при выборе ламината является именно этот фактор. Здесь создано множество вариантов, которые смогут найти своего постоянного клиента. Гамма цветов разнообразная и может подойти любому покупателю. Здесь вы сможете найти варианты, которые будут имитировать различные породы древесины. Когда вы подбираете цвет или рисунок, то нужно не забывать о внешнем виде в интерьере.

3. Толщина. Чем толще будет ламинат, тем меньше шума вы услышите при ходьбе. Лучше всего подойдёт 8 мм. При небольшой толщине при ходьбе вы сможете ощущать характерный звук, который будет напоминать цоканье. Для того, чтобы снизить шум можно сделать подложку. Обычно она выполняется из полистирола, который имеет толщину 3 или 5 мм.

4. Подготовка. Когда вы хотите сделать полы из ламината, то стоит помнить об основании. Оно должно быть абсолютно ровным. Если этого не вспомнить, то можно столкнуться со скрипом в дальнейшем использовании.

5. Влагостойкость. На сегодняшний день практически все варианты ламината будут влагостойкими. Именно поэтому вы сможете без проблем использовать компонент даже на кухне.

6. Гарантия. Как известно, ламинат может прослужить более 30 лет. Именно поэтому гарантия здесь достаточно большая и составляет срок до 12 лет. Нужно помнить, что она распространяется только тогда, когда вы правильно будете укладывать и ухаживать за ламинатом. Если этого не сделать, то и гарантийные обязательства с изготовителя снимаются.