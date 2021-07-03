Покупка медицинских товаров и медицинского оборудования — бандаж, медицинская мебель, ходунки

Качественная, удобная и самое главное – стильная медицинская одежда довольно не частое явление на нашем рынке. Зачастую в медучреждениях мы видим классические, мешковатые халаты на врачах, которые в силу привычки всегда ассоциируются с болезненными процедурами, болью и тяжелыми потрясениями, особенно для детей разного возраста.

Но сегодня медицина, как и все другие отрасли жизнедеятельности человека, далеко не стоит на месте, не исключением является и медицинская одежда. Современные, прочные и мягкие материалы, дизайнерские решения фасонов, разнообразная цветовая гамма, пошив с учетом всех особенностей фигуры – все это стало реальностью и доступно для самых разных специалистов в области медицины.

Нужно отметить, что одежда для медиков имеет свою узкую специфику. Первое, она никак не должна сковывать движения и доставлять неудобство при выполнении различных манипуляций с пациентами. Второе, одежда медицинская должна быть прочной к износу, не мнущейся и в то же время эстетически выглядеть. Здесь еще очень важно подобрать соответствующий цвет и фасон, особенно если речь идет о неотложной медицинской помощи в ситуации спасения жизни человека. И, третье, купить мед костюм нужно такой, чтобы он обладал защитными свойствами при контактах с биологическим материалом нездорового человека. Всем этим запросам способны удовлетворить только современные, композитные материалы. Именно поэтому докторам медицинская одежда шьется из специальных, натуральных тканей с добавлением в разных пропорциях синтетических волокон. Такая одежда износостойка, устойчива к механическим воздействиям, хорошо вентилируется, не образует катышей, отлично чистится и легко дезинфицируется.

Также, в зависимости от целей и условий использования костюм медицинский имеет несколько моделей:

для приема пациентов и консультирования;

для выполнения терапевтических процедур в зубоврачебных, массажных, отоларингологических, акупунктурных и прочих кабинетах мануальной терапии;

для работы в патологоанатомических отделениях;

для хирургических блоков.

Для обслуживающего медперсонала также необходима высококачественная и практичная медицинская одежда, подчеркивающая профессиональный статус владельца. Например, халат медсестры не должен быть слишком коротким, обтягивающим и открытым. Необходимо, чтобы он сочетал удобство, функциональность и подчеркивал исключительно профессиональный образ, в противном случае непременно возникнет двойственное отношение, и доверие не будет в нем преобладать.

Не нужно забывать, что медицинские халаты в первую очередь должны быть презентабельными, опрятными и нести единый, непротиворечивый образ. Конечно, в некоторых случаях, не только допускается, а и рекомендуется игривый стиль, пестрая расцветка, оригинальные фасоны, но только в соответствующих для этого медучреждениях: педиатрические отделения, детская стоматология, физиотерапевтические подразделения и т.д. Именно в таких случаях медицинский халат с оригинальным орнаментом, пестрых цветов, необычного фасона будет снимать напряжение у маленьких пациентов, способствовать непринужденному контакту и вызывать доверие и легкость во взаимоотношениях.

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