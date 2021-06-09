Покупка надежного сейфа в офис Киева

Что являет собой сейф на https://happypen.com.ua? Это металлический ящик, который имеет надежный запорный механизм, где можно оставлять на хранение ценные вещи.

Каждый человек, будь то руководитель компании или обычный гражданин, рано или поздно задумывается, как защитить свои сбережения, ценные бумаги, драгоценности или документы от воровства. В условиях современной криминогенной обстановки – проблема становится все более актуальной. И это не удивляет, ведь никому не хочется в один далеко не прекрасный день остаться без дорогих ценностей или важных бумаг. Как же уберечь себя от кражи или порчи имущества? Конечно, используя для сохранности сейф.

Пространство между стенок, выполненное из огнеупорного бетона, надежно защищает при возникновении возгорания в помещении. Однако данный вид бетона непрочен, и при взломе, защитит ценности только от неопытного преступника. Именно поэтому, вам необходимо сделать все, чтобы взломщик не смог и вовсе проникнуть в помещение.

Важное значение при выборе играет и маркировка, ведь огнестойкость может определяться двумя параметрами. Число в маркировке укажет на то, сколько по времени сможет сохраниться содержимое сейфа при пожаре, а буквы укажут на то, что именно можно здесь хранить. Среднее время сохранности бумаг и дискет от часа до двух.

Если же с пожарной безопасностью у вас порядок, чего не скажешь о сохранности от кражи, то следует остановить свой выбор на взломостойких сейфах.

Этот предмет для защиты ваших ценностей проходит настоящие испытания на возможность взлома. А в изготовлении используют не легкий огнеупорный бетон, а самый высококачественный, добавляя в него металл и гранитную крошку. Конечно, важную роль здесь «играют» и замки. Они подразделяются на два вида: кодовые (механические и электронные) и ключевые.

Стоит отметить, что современные модели сейфов защищены сразу двумя видами замков, а также обладают определенной классификацией надежности от 1 до 5. Для домашнего пользования вполне подойдет первый и второй класс, а на предприятиях лучше использовать четвертый.