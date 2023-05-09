Покупка нового водяного фильтра или доработка старого

Приходит ремонт, а вместе с ним множество различных вопросов, которые нуждаются в быстрых и обдуманных ответах. Вот, к примеру, фильтры для воды. Если уже установлено несколько таких устройств: магистральный и питьевой. Но вы стали замечать, что устройства уже не отвечают вашим требованиям. Качество воды после магистрального фильтра вас не устраивает, и от питьевого вы хотите большего. Что же делать? Покупать новый фильтр для воды или дорабатывать старые?

Когда необходима покупка другого фильтра?

Покупка водяного фильтра необходима, если старое устройство пришло в негодность. К примеру, в связи с резкими перепадами давления треснула колба или нарушились внутренние механизмы, или начались протечки, которые вы не в состоянии устранить. Если специалист по фильтрам не может ликвидировать неисправность путем замены нескольких запчастей, тогда, скорее всего, необходимо приобретать новое устройство.

Или, к примеру, у вас стоит проточный фильтр. Он продолжает также эффективно работать, как при его покупке и установке. Но у вас появляется ребенок, а вместе с ним – необходимость в идеально чистой воде, для получения которой можно использовать осмотический фильтр. Вы уверены, что имеющийся вариант не позволит добиться нужного качества. Тогда вам, скорее всего, предстоит покупка нового устройства.

Когда рекомендуется доработка старого фильтра?

Теперь о ситуациях, когда возможно как-то обновить, дополнить старые фильтры. Вы хотели умягчить воды, но продолжаете наблюдать, как в чайнике образуется накипь. Что делать?

Если говорить о проточных фильтрах, тут все достаточно просто. Если вы купили устройство и не получили от него желаемого результата, рекомендуем обратиться к специалисту и рассказать ему о своей проблеме, о своих желаниях. Вполне вероятно, он сможет решить ее быстрым и простым способом, заменив некоторые картриджи в фильтре на другие (к примеру, обезжелезивающий на умягчающий). Или порекомендует использовать очистительные элементы от других, более известных и надежных производителей.

Еще один вариант — превращение проточного фильтра в систему обратного осмоса. Для этого необходимо купить корпус мембраны и ее саму, ограничитель потока, четырехходовой клапан, накопительный бак. И это может оказаться дешевле, чем приобретать новый обратноосмотический фильтр.

Как результат – вам не придется отдавать деньги на еще один фильтр, вступать в конфликт с продавцами и предъявлять им необоснованные претензии. Вы получите то, чего хотели от вашего фильтра – качественную свежую воду.

Также при необходимости реально подкорректировать работу магистрального фильтра с картриджами. Или установить в процессе ремонта еще одно устройство, которое дополнит действие уже имеющегося.

Поэтому перед покупкой нового фильтра рекомендуем вам убедиться в том, что нельзя как-то улучшить старый.