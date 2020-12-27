Покупка профессиональной натуральной косметики

Натуральные маски для лица

Насмотревшись кинофильмов, где одной из центральных героинь является дамочка, регулярно наносящая на лицо смесь непонятного происхождения и неприятного зеленого цвета, многие молоденькие девушки полагают, что маска для лица – атрибут пожилой, старомодной женщины или деревенской простушки.

Из-за такого отношения женщины частенько вообще отказываются от питательных масок или же тратят баснословные суммы на продукцию известных фирм, которая, по сути, даёт тот же результат, что и натуральные маски для лица. Основное различие состоит в том, что в первом случае Вы переплачиваете за громкое имя в мире косметологии и даже рискуете приобрести продукт, в состав которого входит далеко не полезная химия, тогда как во втором изготавливаете средство для ухода самостоятельно и можете быть уверены в его эффективности. Но никакая народная косметика не даст такого результата, как профессиональная натуральная косметика премиум-класса от ведущих австрийских производителей, более детально на сайте mj-cosmetics.com.

Пожалуй, самыми популярными на сегодняшний день можно назвать натуральные маски для лица, в состав которых входит мёд. Так, например, для сухой кожи отлично подойдёт средство, составленное из двух-трёх столовых ложек мёда, такого же количества слегка разогретого молока и грецких орехов. Все три компонента обеспечивают коже великолепное питание и увлажнение, помогут избавиться от шелушения и позволят сохранять здоровый цвет лица в любую погоду. Достаточно популярный вариант для сухой кожи – клубничная маска. Для её приготовления достаточно смешать в блендере несколько ягод клубники с четвертью стакана кефира или сметаны.

Примечательно, что для достижения правильного эффекта дамам с сухой кожей лучше подержать средство подольше – хотя бы 20-25 минут. Овсянка – вот панацея для тех, кого окончательно измучил жирный блеск кожи, постоянные неприятные высыпания и покраснения. Перемолотые овсяные хлопья, следует смешать с яблочным пюре и чайной ложкой лимонного сока, оставить на коже примерно на 15 минут. Эффект проявится уже на третьей процедуре – кожа перестанет блестеть, приобретет приятный матовый оттенок, количество высыпаний резко снизится. В отличие от большинства продукции, предлагаемой аптеками, такая маска не стягивает кожу, а следовательно, не может привести к шелушению из-за резкого нарушения баланса.

На самом деле даже женщинам, которым повезло родиться с идеальной, нормальной кожей, необходимо регулярно ухаживать за собой и постоянно использовать натуральные маски для лица. Им неплохо подойдёт огуречная маска, составленная из любимой гурманами смеси молока и огурцов. Только внутрь принимать не стоит – чревато неприятными последствиями.