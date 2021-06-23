Покупной грунт в Москве. Параметры доставки, оплаты, качества

Ландшафтное озеленение и благоустройство

Можно создать цветники, водоемы, посадить крупномеры для создания тени и очищения воздуха, сделать рокарии и альпинарии, уложить или посеять газон. Все зависит от вкусов и предпочтений.

Ландшафтное озеленение и благоустройство следует начинать с зонирования территории, выбора места под разные насаждения и сооружения. Стоит помнить, что растения нужно высаживать с учетом их совместимости и того, как они разрастутся; водоемы подальше от деревьев, ведь листья будут постоянно его загрязнять. Почву нужно подготавливать заранее, особенно, если она плохая. Для начала нужно взять на экспертизу грунт и потом уже на основе результата вносить необходимые минеральные удобрения.

Для того, чтобы ландшафтное озеленение и благоустройство получилось таким, каким вы его хотите видеть, нужно определиться с элементами на участке. Ни одна территория не обходиться без цветников. Цветы придают красочности участку и привлекательности. Их можно высаживать везде не только перед домом, но и в саду, возле водоемов, в зоне отдыха. Важно подбирать цветы таким образом, чтобы они не конфликтовали друг с другом и с учетом их особенностей (кто предпочитает расти в тени, кто на солнце). Из цветов можно сформировать клумбы.

Крупномеры на участке должны расти, поскольку они создают тень, очищают воздух. Можно не ждать пока вырастет молодое дерево, а заказать растение уже со сформировавшейся кроной. К тому же, выбор на сегодня велик от фруктовых деревьев до хвойных и декоративных.

Для привнесения изюминки на участке подойдут альпинарии и рокарии. К реализации таких сооружений стоит подходить тщательно. Учитывать все особенности растений, подбирать нужные виды камней.

Наверняка каждый мечтает на своей территории разместить водоем. Умелые специалисты смогут реализовать пруды, касакады, фонтаны, декоративные болота, водопады. В них можно купаться, ловить рыбу или просто любоваться. Все зависит от размера и вида. Летом они хорошо помогают перенести жару, также всегда будут в центре внимания, особенно ночью, если сделать подсветку.

В саду можно высадить газон, вымостить дорожки из натурального камня, чтобы уберечь его от вытаптывания. Газоны бывают посевные и рулонные. С рулонными можно сразу же озеленить территорию, но такие газоны намного дороже стоят.

Главное условие в благоустройстве и озеленение участка – это все делать в одном стиле. Все элементы должны гармонировать между собой.